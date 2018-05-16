В Кнессете вновь подняли вопрос признания «геноцида армян»

2018-05-16 16:38 | www.oxu.az | 7

В Израиле на рассмотрение Кнессета (парламента) внесли законопроект о признании так называемого «геноцида армян».

Как передает Oxu.Az, законопроект был внесен депутатом Ициком Шмули («Сионистский Лагерь»).

«Настало время Кнессету сделать то, что уже сделали многие парламенты по всему миру», - заявил депутат.

Турецкая сторона пока не комментировала вопрос.

Напомним, что в феврале израильский Кнессет отклонил законопроект о признании «геноцида армян». Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели тогда заявила, что страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.