Азербайджанец пешком дошел до Украины, но не попал в страну

2018-05-16 16:47 | www.oxu.az | 5
Двадцатисемилетний азербайджанец пришел из России в Украину пешком и пытался подкупить пограничников, чтобы те пустили его в страну. В пункте пропуска через государственную границу «Гоптовка» путь ему преградили пограничники, передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ.
За то, чтобы правоохранители пропустили горе-путешественника через границу, он предлагал 100 долларов и 7000 рублей.
В пункте пропуска «Тополи» произошел аналогичный случай. При проверке документов у пассажиров поезда «Киев-Баку» 52-летний гражданин Азербайджана предложил пограничникам 200 долларов за то, чтобы его не привлекали к ответственности за превышение срока пребывания на территории Украины.
Обоих иностранцев передали сотрудникам Нацполиции.
По словам пограничников, с начала года граждане уже 19 раз предлагали им деньги за беспрепятственное пересечение рубежа.