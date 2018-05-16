Делегация по регулированию воздушного движения в Европе ознакомилась с достижениями гражданской авиации Азербайджана (ФОТО)

2018-05-16 17:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку с рабочим визитом прибыла делегация Центра управления воздушным пространством Европейского региона (Network Manager Operations Centre - NMOC), возглавляемая директором центра Джо Султана, сообщает в среду пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В рамках визита гости ознакомились с объектами гражданской авиации Азербайджана, включая Управление воздушного движения “Азераэронавигация” и новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1), недавно получивший от аудиторской компании SkyTrax максимальную оценку «5 Звезд».

Большой интерес руководства NMOC вызвал новый Центр эффективности использования воздушного пространства (ASEC), являющимся ключевым связующим узлом при планировании потоков воздушного движения. Благодаря этому центру Азербайджан играет роль стратегического партнера Евроконтроля при планировании потоков.

В этот же день состоялась встреча президента AZAL Джахангира Аскерова и директора NMOC Джо Султана. По словам Джахангира Аскерова, в результате проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым успешной последовательной политики, за последнее десятилетие значительно возросла роль Азербайджана как транзитного государства. Данное развитие наблюдается и в транзитных потоках воздушных судов, использующих воздушное пространство Азербайджана.