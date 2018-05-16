Глава делегации: «Такой Совет Европы никто не примет»

2018-05-16 17:53 | www.apa.az | 7

«Уверен, что Совет Европы изменится. Я уверен в этом. Потому что мы пришли в эту структуру в 2001 году не из-за его здания в Страсбурге. Мы пришли сюда ради верховенства закона, демократии, общечеловеческих ценностей и прав человека».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов на пресс-конференции, проведенной в связи с примененной в его отношении данной структурой санкцией.

Он отметил, что в настоящее время в структуре используют общечеловеческие ценности в качестве инструмента, в качестве формы оказания давления на страны: «Поэтому такой Совет Европы никто не примет. Это в скором времени изменится. Поэтому мы никогда не покинем Совет Европы. Флаг нашего государства был поднят в этой структуре общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Это площадка, которой мы пользовались, пользуемся и будем использовать».