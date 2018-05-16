В Казахстане запретили никаб

2018-05-16 16:50 | www.oxu.az | 6

Нижняя палата парламента Казахстана приняла законопроект, регулирующий ношение одежды, через которую невозможно распознать лицо человека.

Ходить в такой одежде в стране будет запрещено - под запрет попадают в первую очередь никабы, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство «Фергана».

Ограничения в отношении одежды - часть поправок к законам, регулирующим религиозную деятельность в республике.

Эти поправки начали разрабатываться после того, как президент страны Нурсултан Назарбаев публично раскритиковал тех, кто носит религиозную одежду, а также короткие бороды или подвернутые снизу штаны.

«Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», - заявил тогда Назарбаев.