Новое назначение в UNEC

2018-05-16 18:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Анар Рзаев назначен на должность проректора по Международным связям и программам UNEC, сообщает вуз в среду.

Анар Яшар оглы Рзаев родился в 1973 году. Образование бакалавриата получил в университете Хазар. Став победителем студенческой программы обмена “ACTP” в Баку, затем в Москве, продолжил учебу в колледже Ютика университета Сиракуз в штате Нью-Йорк США.

Доцент А.Рзаев до назначения на должность был директором Международной школы экономики UNEC.