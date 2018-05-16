Самед Сеидов: Решение ПАСЕ по Азербайджану должно расцениваться как очередное проявление двойных стандартов (версия 2)

2018-05-16 18:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Решение, принятое комитетом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану, должно расцениваться как очередное проявление двойных стандартов.

Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов.

Сеидов отметил, что Азербайджан конструктивно сотрудничает с различными структурами Совета Европы.

«Но это не значит, что в Совете Европы не существует двойных стандартов в отношении Азербайджана», - сказал Сеидов.

«Мы становились свидетелями этого неоднократно. Принятое вчера решение должно расцениваться как очередное проявление двойных стандартах», - добавил Сеидов.

Сеидов в своем письме руководству Совета Европы отметил, что нет никаких оснований для подобных действий в отношении Азербайджана, а также отметил необъективную позицию в отношении Азербайджана и расценил данное решение как помощь антиазербайджанским силам.

По его словам, такие действия связаны с созданием в ПАСЕ специальной следственной группы.

«Мы высказали свое мнение в связи с созданием этой следственной группы и сказали, что одним из высших принципов ПАСЕ является верховенство закона. Нельзя обвинять кого-либо без проведения юридической процедуры», - отметил Сеидов.

По его словам, большинство принятых по Азербайджану документов имеют негативный характер, а документы по Армении являются положительными. Сеидов выразил удивление тем фактом, что в отношении Армении звучат положительные отзывы, хотя в Армении происходит такие события, когда народ выбрасывает существующий режим на свалку истории.

«Британский депутат сказал, что неправильно включать Азербайджан в данный отчет, потому что, если не расследуется процесс в других странах, включать сюда Азербайджан необъективно. Тем не менее предложение этого депутата не было принято», - добавил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимогоследственного органа о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи.

Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.