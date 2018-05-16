Стали известны победители конкурса Microsoft Imagine Cup, прошедшего при поддержке Nar ®

2018-05-16 17:54 | www.apa.az | 7

Подошел к концу национальный этап инновационного конкурса Microsoft Imagine Cup, прошедшего при поддержке оператора Nar, уделяющего особое внимание формированию и развитию стартапов в Азербайджане. В рамках национального этапа конкурса Imagine Cup 2018, члены жюри оценили представленные проекты с точки зрения уникальности идеи, инновационного потенциала технологических решений и формы представления проекта, а также оказали молодым участникам поддержку в создании продуктов под маркой Made in Azerbaijan.

В национальном туре приняли участие команды из 9 высших учебных заведений и групп SABAH. Победители данного этапа были объявлены на специальной церемонии награждения, организованной 15 мая в городе Баку. Обладателем третьего места стала команда GardenX, с проектом Ağıllı dibçək. Второе место заняла команда GuideAmigo, создавшая мобильное приложение для гидов-любителей. При помощи этого приложения, можно будет с легкостью найти себе гида в любой точке города. Первое место на конкурсе заняла команда KubiRub. Эта команда создала мобильную версию знаменитой игры «Кубик Рубика». В отличие от цветов традиционных «кубиков», стороны виртуальной версии куба состоят из логотипов различных компаний. Пользователи, которые смогут собрать одну из сторон, получат настоящие бонусы.

Победитель национального финала получит возможность принять участие в финале конкурса Imagine Cup 2018 в США, и побороться за главный приз размером в 100 000 долларов, которые можно будет использовать для дальнейшего развития проекта. Победитель и серебряный призер этого тура примут участие в региональном финале стран СНГ, который пройдет 19 мая в Минске. В ходе регионального этапа, проекты команд будут оцениваться международным жюри, в составе которого есть и представители Азербайджана.

Microsoft Imagine Cup, традиционно поддерживаемый Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Министерством образования, Министерством молодежи и спорта, Агентством по Авторским Правам, компанией Microsoft Azerbaijan, Pasha Bank и оператором Nar, является крупномасштабным инновационным конкурсом, проводимым каждый год среди студентов по всему миру.

Развитие образования, науки и культуры является одним из основных приоритетных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar. Более подробную информацию о КСО стратегии оператора можно получить на сайте www.nar.az.