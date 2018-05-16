Гвардиола признан лучшим

2018-05-16 17:03 | www.oxu.az | 7

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан тренером года в чемпионате Англии по версии Ассоциации тренеров, сообщается на сайте клуба.

Как передает Oxu.Az, испанский специалист получил престижную премию в Лондоне по результатам голосования группы экспертов, куда входили спонсоры, журналисты и бывшие игроки.

Гвардиола стал первым каталонцем и четвертым зарубежным тренером, который завоевал эту награду.

В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, а также по итогам 38 туров набрал рекордные 100 очков.