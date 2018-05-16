Президент: По завершении проекта Нахчыван выйдет из блокады

2018-05-16 17:22 | www.oxu.az | 7

В настоящее время Азербайджан серьезно занимается созданием транспортного коридора Север-Юг. На территории Азербайджана завершены все работы, связанные с этим проектом.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности.

«Мы выделили большие средства для полного завершения этого проекта. Надеюсь, что этот проект будет введен в эксплуатацию в течение следующих трех лет. Это наш план.

В этом случае Нахчыван объединится с основной частью Азербайджана посредством железной дороги, таким образом, угроза блокады Нахчывана будет преодолена», - отметил президент.