В Азербайджане определены победители конкурса этюдов "Скорость и смелость"

2018-05-16 18:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел гала-вечер лауреатов первого Конкурс этюдов "Sürət və cürət" (Скорость и смелость), сообщает Trend Life.

Конкурс проведен Международным центром мугама и Государственным университетом культуры и искусств (ADMİU) в рамках совместного проекта "Yeni nəsil dəvət edir" ("Новое поколение приглашает"). В конкурсе приняли участие студенты вуза, он состоял из двух туров и проходил по категориям "Фортепиано" и "Струнные и духовые инструменты".

На открытии вечера декан факультета Музыкального искусства ADMİU, профессор Джейран Махмудова отметила, что главная цель проекта направлена на выявление талантливой молодежи, реализации их творческого потенциала в музыкальной сфере.

Гран-при конкурса был удостоен Рамиз Севдималиев, первое место - Зулейха Шыхыева и Пярвин Пашазаде, второе – Нурлан Абдуллазаде, Гюнель Фарзалиева и Эльмеддин Ибрагимов, третье - Нигяр Гусейнова, Гюльнар Ахундова и Заур Мамедов.