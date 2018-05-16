Гражданам США, летящим рейсом «AZAL» Нью-Йорк – Баку, будет выдаваться «ASAN Viza»

2018-05-16 18:18 | www.apa.az | 7

В аэропортах гражданам США, летящим рейсом «AZAL» Нью-Йорк – Баку, будет выдаваться «ASAN Viza».

Как сообщает АПА, прибывающие в Азербайджан по особому приглашению, в том числе для участия в международных мероприятиях иностранцы также могут воспользоваться системой «ASAN Viza».

Отметим, в Международном аэропорту Гейдар Алиев началась выдача виз гражданам иностранных государств посредством терминалов самообслуживания «ASAN Viza».

Посредством виз «ASAN» в аэропорту Гейдар Алиев выдается виза гражданам 15 стран – Бахрейна, ОАЭ, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кувейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии.

Терминалы самообслуживания «ASAN Viza» обеспечены считывателями общегражданских паспортов специального назначения, POS-терминалами для электронных платежей и устройствами приема купюр.

Портал «ASAN Viza» и терминалы самообслуживания функционируют на 7 языках – азербайджанском, французском, испанском, арабском, фарси и русском.

Помимо терминалов самообслуживания, в 4 окнах будет осуществляться выдача виз и оказание банковских услуг. Это упростит процесс выдачи виз въезжающим в страну иностранцам.

В среднем на получение визы уйдет около двух минут.

Посредством портала «ASAN Viza» обеспечивается выдача электронных виз 95 странам. Система полностью автоматизирована и выдача электронных виз в течение 3 дней (стандартная) и 3 часов (срочная) до прибытия в страну осуществляется посредством сайта www.eviza.gov.az.