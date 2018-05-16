Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в секторе Газа

2018-05-16 18:46 | www.trend.az | 8

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным эскалацию напряженности в секторе Газа и созываемый Анкарой в этой связи чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, они обсудили эскалацию насилия в секторе Газа, причиной которой стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Эрдоган отметил, что зверское нападение на палестинских демонстрантов на глазах всего мира является позорным и проинформировал Путина о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Турции обсудил реакцию на столкновения в секторе Газа с лидерами Палестины, Иордании, Малайзии, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Судана, Германии и Ирана.