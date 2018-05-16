Нахчыванская Автономная Республика будет на 100% обеспечивать свою потребность в электроэнергии за счет возобновляемой энергии

2018-05-16 18:22 | www.apa.az | 6

«В Нахчыване реализованы большие инфраструктурные проекты. Более десяти лет как решены вопросы газификации Нахчыванской Автономной Республики. Газификация обеспечена на 100%. Мы общую газификацию Азербайджана обеспечили пока на уровне 93-94%, до конца этого года она достигнет 95%. Однако в Нахчыванской Автономной Республике газификация более десяти лет обеспечена на 100%».

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности города, принимая участие в открытии нового здания института.

«Решены вопросы, связанные с электроэнергией. Помню, в начале 1990-х годов, приезжая к отцу, мы жили в темноте, при свечах. Великий лидер Гейдар Алиев работал в рабочем кабинете при свете керосиновой лампы. То есть, мы хорошо помним те дни. Сегодня решены все вопросы, связанные с электроэнергией. За последние годы построено 8 электростанций. После того, как будет запущена строящаяся Ордубадская гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт, Нахчыванская Автономная Республика будет на 100% обеспечивать свою потребность в электроэнергии за счет возобновляемой энергии. Может быть, в мировом масштабе это будет единственным таким случаем. Сегодня Нахчыван может экспортировать электроэнергию. Отрадно, что также построена и солнечная электростанция, строятся гидроэлектростанции и создается мощное электрическое хозяйство, которое обеспечит растущий промышленный потенциал Нахчывана. Население Нахчывана растет, промышленное производство будет и дальше расти. Поэтому мы всегда должны уделять внимание этому вопросу».

Президент добавил, что успешно реализуются проекты по обеспечению питьевой водой. «Сегодня мы официально открыли проект питьевой воды в городе Шарур. До этого были завершены аналогичные проекты в городах Нахчыван, Шахбуз, Джульфа. Идут работы в других городах и будут решены проблемы питьевой воды и канализации всех городов. Строятся автомобильные дороги. Сейчас строится дорога Джульфа-Ордубад, и эта дорога - последний проект из числа междугородних дорог. До этого были построены, полностью отремонтированы и сданы в эксплуатацию все другие междугородние дороги - Нахчыван-Садарак, Нахчыван-Шахбуз, Нахчыван-Джульфа. То есть, вся эта инфраструктура уже обеспечивает сильный потенциал Нахчывана. Решение социальных вопросов, строящиеся больницы, школы, Олимпийские центры, центры культуры - все эти работы, проведенные за последние годы, безусловно, увеличивают потенциал республики. Построены Нахчыванская городская больница, родильный центр, лечебно-диагностический центр, центральные районные больницы во всех городах. То есть, проводится большая созидательная работа.

Уделяется большое внимание и развитию реального сектора экономики. Создаются промышленные предприятия, растут экспортные возможности, успешно развивается сельское хозяйство. Нахчыван обеспечивает себя зерном. Последние принятые решения придадут еще больший импульс развитию сельского хозяйства. В связи с растениеводством планируется установка пивотной оросительной системы. В связи с животноводством создается центр искусственного оплодотворения, чтобы потенциал был еще больше», - сказал глава государства.