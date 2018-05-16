Евротройка и Иран договорились по ядерному вопросу

2018-05-16 17:42 | www.oxu.az | 5

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия согласовали общие действия для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом в Брюсселе, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.



Могерини отметила, что на встрече не было согласования юридических гарантий сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Стороны обсудили только практические экономические меры по поддержке соглашения, пояснила дипломат, добавив, что, в частности, есть договоренность начать работу по этому вопросу на уровне экспертов для выработки практических решений.

«Мы не согласовывали никакие гарантии в юридическом смысле. Речь шла о конкретных практических экономических мерах по поддержке этого соглашения. Главная цель на сегодня - спасти иранскую ядерную сделку и все ее аспекты», - сказала она.

Глава дипломатии ЕС пояснила, что речь идет поиске решения для сохранения экспорта нефти Ирана и сотрудничества в банковском секторе. Федерика Могерини также подчеркнула, что европейские страны-участники «шестерки» международных посредников придерживаются единой позиции по ядерному соглашению с Тегераном.

Напомним, что 8 мая Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.