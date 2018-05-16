Самед Сеидов: Деятельность ПАСЕ непрозрачна

2018-05-16 17:43 | www.oxu.az | 7

Глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов провел пресс-конференцию в связи с введением санкций против некоторых членов ПАСЕ, в том числе против него.

Как передает Oxu.Az, по словам С.Сеидова, Азербайджан конструктивно сотрудничает со структурами ПАСЕ.

С.Сеидов отметил, что в этой структуре против Азербайджана применяются двойные стандарты:

«Мы не раз становились свидетелями этого. Объявленное решение – составная часть двойных стандартов. Оно не имеет никакого основания и является попыткой лить воду на мельницу антиазербайджанских сил.

Он отметил, что никого нельзя обвинять без суда и юридической процедуры:

«Наши ожидания оправдались: большая часть отчета комитета была направлена против Азербайджана. Деятельность ПАСЕ непрозрачна. Большинство принятых против Азербайджана решений – отрицательные.

Будто бы пять лет назад кто-то кому-то сказал, что Самеду Сеидову было заранее известно заключение мониторингового комитета. Принятый вчера документ надо правильно оценить.

Никто не может отстранить Азербайджан и его членов от Совета Европы. Санкции не могут помешать нам сказать свое слово и помешать принять документ».