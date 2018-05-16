Санкции ПАСЕ никак не ограничат деятельность азербайджанской делегации - Самед Сеидов

2018-05-16 18:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Санкции ПАСЕ никак не ограничат деятельность азербайджанской делегации или главы делегации.

Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов.

Сеидов подчеркнул, что согласно этим санкциям глава азербайджанской делегации в течение двух лет не может быть президентом ПАСЕ, а также принимать участие в наблюдательной миссии.

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