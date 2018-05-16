Президент Ильхам Алиев: Нахчыван избавится от блокады (версия 6)

2018-05-16 19:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нахчыван будет соединен с основной территорией Азербайджана и избавится от блокады.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с коллективом Нахчыванского института учителей и представителями общественности города, принимая участие в открытии нового здания института в среду .

«В первую очередь хочу поздравить вас с открытием нового здания Института учителей. Прекрасное здание, созданы очень хорошие условия. С архитектурной точки зрения еще больше украшает город Нахчыван. Строительство этого здания показывает, что Нахчыван успешно, стремительно развивается. За последние годы в Автономной Республике были проведены большие работы по благоустройству и строительству. Нахчыванская Автономная Республика по всем экономическим показателям ускоренно развивающаяся республика. За последние 15 лет общий валовой продукт республики вырос почти в десять раз. По-моему, это рекордный показатель в мировом масштабе. Хочу сердечно поздравить руководство, всех жителей Нахчыванской Автономной Республики со всеми успехами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, благоустраивается, хорошеет город Нахчыван, все города, проводятся очень большие работы по строительству и озеленению.

"Деревья, когда-то посаженные вдоль дорог, уже выросли, создав прекрасную панораму. Ремонтируются здания, строятся новые красивые здания. Одним словом, вопрос успешного развития Нахчывана отвечает желанию каждого азербайджанского гражданина. Потому что Нахчыван наш исторический край, древняя азербайджанская земля, историческое место. Находящиеся здесь исторические памятники показывают талант азербайджанского народа. Показывают, что азербайджанский народ испокон веков жил и творил в этом краю», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Нахчыван расположен в стратегическом месте, играет особую роль в безопасности, развитии нашей страны.

«Успешное развитие Нахчывана связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Великий лидер и в советское время всегда уделял большое внимание Нахчывану, и в то время была проделана очень большая работа по развитию республики. В начале 1990-х годов – в самые тяжелые для Нахчывана годы - великий лидер вместе с нахчыванцами в очень тяжелых условиях смог спасти Нахчыван от больших бед. Мы все очень хорошо помним те годы, знаем, что намерение наших ненавистных врагов заключалось в оккупации и Нахчывана. Они организовывали вооруженные нападения на Нахчыван. Но нахчыванцы, тесно сплотившись вокруг великого лидера, дали им достойный ответ и посадили на место», - напомнил Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что в те годы нашли свое решение вопросы, которые были решающими для Нахчывана и всего Азербайджана.

«Под руководством великого лидера Нахчыван смог достойно пережить те тяжелые годы. Нахчыван сыграл очень большую роль в деле независимости нашей страны. Именно в те годы великий лидер Гейдар Алиев утвердил флаг Азербайджанской Демократической Республики как официальный флаг Нахчывана и ходатайствовал перед Верховным советом Азербайджана, чтобы этот флаг был принят как государственный флаг. Но тогда руководство Азербайджана не разрешило это. Тогда Нахчыван назывался «Нахчыванская Автономная Советская Социалистическая Республика», и по предложению великого лидера из этого названия были исключены слова «Советская Социалистическая». Это произошло в советское время. Референдум о сохранении Советского Союза не был проведен в Нахчыване. Все это требовало очень большого мужества. Вся эта работа показала, что великий лидер всегда жил идеями независимости. Великий лидер и нахчыванцы сыграли очень большую роль в обеспечении государственной независимости Азербайджана», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава Азербайджанского государства добавил, что в последующий период великий лидер как Президент Азербайджана тоже всегда уделял внимание Нахчывану, часто ездил в Нахчыван.

"Недавно, выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летию великого лидера, я коснулся также и его нахчыванского периода. Я сказал, что и сегодня в Азербайджане политика Гейдара Алиева живет, продолжается, она должна и будет жить вечно. Мы видим прекрасные результаты этой политики в каждом уголке нашей страны, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике. Я и сейчас хочу сказать, что проводимые здесь работы достойны очень высокой оценки, требуют очень большого труда, очень большой любви. Вижу, что все работы осуществляются с большой любовью, большим вкусом, чтобы для людей были созданы хорошие условия и Нахчыванская Автономная Республика и дальше успешно развивалась. Оставаясь приверженным политическому курсу великого лидера, я также продолжаю этот путь в вопросах заботы о Нахчыване и других его вопросах. Этот мой визит - 14-й по счету визит в Нахчыван как Президента. Как Президент впервые я приезжал в Нахчыван ровно 14 лет назад - в мае 2004 года. За эти 14 лет я всегда уделял постоянное внимание работе, осуществляемой в Нахчыване, и мы делаем все необходимое для успешного развития республики», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что проделана очень большая работа в первую очередь в вопросах безопасности Нахчывана.

«Вы живете и творите здесь лицом к лицу с врагом. Безусловно, для успешного развития Нахчыванской Автономной Республики в первую очередь на переднем плане и приоритетным вопросом должны быть меры безопасности. Мы это так и понимаем. Проводится большая работа по усилению военного потенциала Нахчывана. Нахчыванская армия, являющаяся составной частью Вооруженных сил Азербайджана, оснащена самым современным вооружением и техникой. За последние годы мы смогли в значительной степени усилить азербайджанскую армию. Практически все виды или большинство видов приобретаемой современной техники отправляются в Нахчыван. Отправляется вся современная техника, соответствующая расположению Нахчывана, его географическому рельефу», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Нахчыванская армия мощная и может пресечь любую провокацию врага и в то же время провести успешную контрнаступательную операцию.

"Размещенное в Нахчыване современное вооружение, в том числе ракеты дальнего действия, могут уничтожить любую военную цель врага. То есть, полностью обеспечены вопросы безопасности. Этот вопрос всегда в центре внимания. Несомненно, что это дает возможность, чтобы Нахчыван успешно, стремительно развивался. Здесь реализованы большие инфраструктурные проекты. Более десяти лет как решены вопросы газификации Нахчыванской Автономной Республики. Газификация обеспечена на 100 процентов. Мы общую газификацию Азербайджана обеспечили пока на уровне 93-94 процентов, до конца этого года она достигнет 95 процентов. Однако в Нахчыванской Автономной Республике газификация более десяти лет обеспечена на 100 процентов. Решены вопросы, связанные с электроэнергией. Помню, в начале 1990-х годов, приезжая к отцу, мы жили в темноте, при свечах. Великий лидер Гейдар Алиев работал в рабочем кабинете при свете керосиновой лампы. То есть, мы хорошо помним те дни", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, сегодня решены все вопросы, связанные с электроэнергией.

"За последние годы построено восемь электростанций. После того, как будет запущена строящаяся Ордубадская гидроэлектростанция мощностью 36 мегаватт, Нахчыванская Автономная Республика будет на 100 процентов обеспечивать свою потребность в электроэнергии за счет восстанавливаемой энергии. Может быть, в мировом масштабе это будет единственным таким случаем», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Нахчыван может экспортировать электроэнергию

«Отрадно, что также построена и солнечная электростанция, строятся гидроэлектростанции и создается мощное электрическое хозяйство, которое обеспечит растущий промышленный потенциал Нахчывана. Население Нахчывана растет, промышленное производство будет и дальше расти. Поэтому мы всегда должны уделять внимание этому вопросу. Успешно реализуются проекты питьевой воды. Сегодня мы официально открыли проект питьевой воды в городе Шарур. До этого были завершены проекты питьевой воды в городах Нахчыван, Шахбуз, Джульфа. Идут работы в других городах и будут решены проблемы питьевой воды и канализации всех городов. Строятся автомобильные дороги. Сейчас строится дорога Джульфа-Ордубад, и эта дорога - последний проект из числа междугородних дорог. До этого были построены, полностью отремонтированы и сданы в эксплуатацию все другие междугородние дороги - Нахчыван-Садарак, Нахчыван-Шахбуз, Нахчыван-Джульфа. То есть, вся эта инфраструктура уже обеспечивает сильный потенциал Нахчывана. Решение социальных вопросов, строящиеся больницы, школы, Олимпийские центры, центры культуры - все эти работы, проведенные за последние годы, безусловно, увеличивают потенциал республики. Построены Нахчыванская городская больница, родильный центр, лечебно-диагностический центр, центральные районные больницы во всех городах. То есть, проводится большая созидательная работа», - сказал глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что уделяется большое внимание и развитию реального сектора экономики.

«Создаются промышленные предприятия, растут экспортные возможности, успешно развивается сельское хозяйство. Нахчыван обеспечивает себя зерном. Последние принятые решения придадут еще больший импульс развитию сельского хозяйства. В связи с растениеводством планируется установка оросительной системы пивот. В связи с животноводством создается центр искусственного оплодотворения, чтобы потенциал был еще больше", - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, в настоящее время Азербайджан серьезно занимается созданием транспортного коридора Север-Юг.

"На азербайджанской территории проделана вся работа, связанная с этим проектом. Мы выделили крупные финансовые средства для полного завершения этого проекта. Надеюсь, что в последующие три года этот проект будет полностью сдан в эксплуатацию. Во всяком случае, это наш план. Тогда Нахчыван будет соединен с основной территорией Азербайджана и таким образом избавится от блокады, окружения. То есть, осуществление этих важных работ еще раз показывает, что у Нахчывана большой потенциал. Еще раз хочу сказать, что проводимые здесь работы достойны очень большой оценки. Хочу также отметить, что в этом году Нахчыван представит себя всему исламскому миру. Потому что в этом году Нахчыван носит такое почетное звание, как «Столица исламской культуры». Несколько лет назад этого звания был удостоен Баку, и тогда мы обратились в ЮНЕСКО с пожеланием, чтобы второй азербайджанский город - именно город Нахчыван был удостоен этого звания. Потому что Нахчыван достоин этого. Знаю, что будут проведены торжественные мероприятия в связи с этим прекрасным событием, приедет много гостей, которые еще раз увидят, что в мире есть такое прекрасное место. Есть красивое место с живописной природой, климатом, воздухом, панорамой, зданиями и самое важное, с прекрасными людьми - и называется это место Нахчыван. Еще раз приветствую вас, поздравляю со всеми успехами, желаю новых успехов. Спасибо», - сказал в заключение Президент Азербайджана.

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