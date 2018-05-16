Найдены тела пропавших этой зимой в Азербайджане альпинистов - ОБНОВЛЕНО

2018-05-16 19:04 | www.apa.az | 7

Найдены тела пропавших этой зимой в Азербайджане альпинистов.

Об этом АПА сообщили в МЧС.

По предварительной информации обнаружены тела двух мужчин и одной женщины.

Дополнительная информация будет предоставлена.

18:59

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В результате поисковых работ проводимых с 27 декабря до сегодняшнего дня группой, состоящей из профессиональных спасателей МЧС и сотрудников МЭПР сегодня около 18:00 на участке, где велись поисковые работы на глубине примерно 4 метров были обнаружены палатка альпинистов и труп одного мужчины.

Как сообщили АПА в МЧС, в настоящее время поисковые работы продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация об их ходе.

Отметим, 23 декабря 2017 года 3 члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фарида Зебиюлла гызы, Гусейнов Бабур Вагиф оглу и Буниятзаде Намин Низами оглу отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении горы Туфандаг, но не вернулись обратно.