SOCAR и BP могут принять участие в разработке месторождений в Узбекистане

2018-05-16 19:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - АО «Узбекнефтегаз», азербайджанская госкомпания SOCAR и British Petroleum Exploration (Caspian Sea) подписали меморандумы о взаимопонимании по проведению технических исследований по изучению возможностей для совместной разведки и разработки месторождений в Узбекистане и проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана.

Об этом в среду сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза» в официальном Telegram-канале.

Церемония подписания документов состоялась в Ташкенте в рамках XXII Международной выставки «Нефть и газ Узбекистана – OGU 2018».

Напомним, что в июне 2017 года SOCAR и «Узбекнефтегаз» достигли стратегической договоренности о проведении совместных нефтегазовых операций в Узбекистане, в проектах на шельфе в Азербайджане, а также в третьих странах.

Кроме того, между АО «Узбекнефтегаз» и KNOC Фергана подписан протокол о дате вступления в силу соглашения о проведении геологоразведочных работ на Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках Юго-Западного-Гиссарского региона Узбекистана.