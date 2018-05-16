Эрдоган и Путин обсудили последние события в Палестине

2018-05-16 20:01 | www.apa.az | 7

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, стороны обсудили последние события в Палестине.

«Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», говорится в сообщении.

Ранее в среду Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани, в рамках которых также обсуждались последние события в Палестине.