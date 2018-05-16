Президент Ильхам Алиев выделил дополнительные средства на реконструкцию автодороги в Нахчыванской АР

2018-05-16 19:10 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству магистральной автомобильной дороги Джульфа-Ордубад в Нахчыванской Автономной Республике.

В распоряжении говорится, что с целью осуществления работ по реконструкции автомобильной дороги Джульфа-Ордубад из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Кабинету министров Нахчыванской АР будет выделено 30 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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