Ильхам Алиев: Это показатель мирового уровня

2018-05-16 18:04 | www.oxu.az | 6

Новое здание Педагогического института в Нахчыване с архитектурной точки зрения еще больше украшает город.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 16 мая на открытии здания института.

«Прекрасное здание, созданы очень хорошие условия. С архитектурной точки зрения еще больше украшает город Нахчыван. Строительство этого здания показывает, что Нахчыван успешно, стремительно развивается».

По его словам, в последние годы в автономной республике была проделана большая работа по благоустройству и созиданию.

Президент отметил, что Нахчыванская Автономная Республика - ускоренно развивающаяся республика по всем экономическим показателям. За последние 15 лет внутренний валовой продукт республики вырос почти в десять раз:

«По-моему, это рекордный показатель в мировом масштабе. Хочу сердечно поздравить руководство, всех жителей Нахчыванской Автономной Республики со всеми успехами.

Город Нахчыван, все города облагораживаются, хорошеют, проводятся очень большие работы по строительству и озеленению. Ремонтируются здания, строятся новые красивые здания.

Одним словом, вопрос успешного развития Нахчывана отвечает желанию каждого азербайджанского гражданина. Потому что Нахчыван - наш исторический край, древняя азербайджанская земля, историческое место.

Находящиеся здесь исторические памятники показывают талант азербайджанского народа. Они показывают, что азербайджанский народ испокон веков жил и творил в этом краю. Нахчыван расположен в стратегическом месте, играет особую роль в безопасности, развитии нашей страны.

Успешное развитие Нахчывана связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Великий лидер и в советское время всегда уделял большое внимание Нахчывану, и в то время была проделана очень большая работа по развитию республики.

В начале 1990-х годов – в самые тяжелые для Нахчывана годы - великий лидер вместе с нахчыванцами в очень тяжелых условиях смог спасти Нахчыван от больших бед.

Мы все очень хорошо помним те годы, знаем, что намерение наших ненавистных врагов заключалось в оккупации и Нахчывана.

Они организовывали вооруженные нападения на Нахчыван. Но нахчыванцы, тесно сплотившись вокруг великого лидера, дали им достойный ответ и посадили на место», - сказал глава государства.