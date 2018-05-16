Мелиорация земель в Нахчыване будет улучшена

2018-05-16 18:07 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по мелиорации в Нахчыванской АР.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что на эти цели из средств, указанных в подпункте 1.31.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Кабмину Нахчывана будет выделено 5 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.