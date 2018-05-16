Найдены тела пропавших азербайджанских альпинистов

2018-05-16 19:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В результате поисков членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде было установлено местонахождение палатки альпинистов, а также обнаружены три трупа (двое мужчин и одна женщина) и другие вещи, принадлежавшие альпинистам.

Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в среду.

Поиски проводились с участием отрядов профессиональных спасателей и сотрудников МЧС Азербайджана. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Напомним, что 23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.