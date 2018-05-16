Двум компаниям в Азербайджане предоставлено право на кабельное вещание

2018-05-16 19:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду состоялось очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана, говорится в сообщении совета, распространенном в среду.

На заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении лицензий для IP TV-телетрансляции ЗАО Farrux Teleradio и ЗАО Shakh Telecom. Им были предоставлены бессрочные лицензии для кабельного вещания (метод вещания – интернет, IP TV).

Отметим, что ранее НСТР выдал бессрочную лицензию ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" для спутникового вещания как специализированного (новостного) канала.