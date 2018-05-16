Все больше азербайджанцев рвутся в США

2018-05-16 18:11 | www.oxu.az | 5

Выросло число азербайджанцев-участников розыгрыша лотереи Greencard.

Как передает Oxu.Az, результаты розыгрыша были объявлены 15 мая. В этот раз для получения грин-карты обратилось свыше 50 тысяч азербайджанцев.

В настоящий момент проводятся подсчеты с тем, чтобы узнать число победителей лотереи.

По словам специалиста компании «Greencard.az» (компания не является официальным представителем United States Permanent Resident Card в Азербайджане) Рояла Джафарова, для проверки результатов понадобится время.

Отметим, ежегодно победителями Greencard из Азербайджана становятся 300-500 человек.

«На сей раз ожидается, что этот показатель возрастет до 700-800 человек. В этом году, как и всегда, большинство обратившихся составили холостые молодые люди в возрасте 18-24 лет», - подчеркнул Джафаров.

Отметим, что победитель грин-карты получает постоянный вид на жительство, а также право на трудоустройство и учебу в США, не теряя свое гражданство.