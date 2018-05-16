Самед Сеидов: Некоторые силы, в том числе армянское лобби, хотят отдалить Азербайджан от Совета Европы (версия 2)

2018-05-16 19:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Некоторые силы, в том числе армянское лобби, стремятся отдалить Азербайджан от Совета Европы.

Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов.

Сеидов отметил, что эти силы не смогут повлиять на деятельность Азербайджана в Совете Европы.

По его словам, Армения и поддерживающие ее силы проигрывают Азербайджану на международной арене и поэтому прибегают к другой тактике.

"Мы поднимаем вопросы о реалиях Нагорного Карабаха, вносим в повестку дня вопрос об оккупационной политике Армении, подчеркиваем важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и международных законов, что создает трудности для Армении. Применяя санкции к азербайджанской делегации, они думают создать негативное представление об Азербайджане. Здесь играет роль не только армянское лобби, но силы, которые не хотят развития Азербайджана", - сказал депутат.

Сеидов добавил, что у Азербайджана очень хорошие отношения с Европой, но не заинтересованные в таких отношениях силы хотят этому противодействовать.

Глава азербайджанской делегации подчеркнул, что Азербайджан не покинет данную площадку и, используя ее, будет распространять реалии Азербайджана.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи.

Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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