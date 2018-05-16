Эрдоган обзвонил мировых лидеров

2018-05-16 18:41 | www.oxu.az | 8

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани события в Палестине.

Как сообщает Oxu.Az, Р.Т.Эрдоган связался с лидерами трех стран по телефону.

Кроме того, глава Турции обсудил по телефону ситуацию в Палестине с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани, президентом Индонезии Джоко Видодо, президентом Судана Омаром аль-Баширом.

Немногим ранее президент Турции связался также по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II, лидерами Малайзии, Кувейта и Саудовской Аравии и обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг Иерусалима.

Отметим, что 18 мая в Стамбуле пройдет заседание Организации исламского сотрудничества.