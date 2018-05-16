Визит Ильхама Алиева в Нахчыван – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-05-16 18:57 | www.oxu.az | 8

16 мая завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает Oxu.Az, в аэропорту в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства в Нахчыванском международном аэропорту провожал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

12:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии средней школы №6 на 480 ученических мест в административно-территориальном округе Гараханбейли города Нахчыван, сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в школе условиями.

Глава государства встретился с коллективом школы и представителями общественности.

В заключение было сделано фото на память.

12:01

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского городского комплекса очистных сооружений.

Как передает Oxu.Az, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о комплексе.

Проект, реализация которого началась в 2014 году, завершился в октябре прошлого года.

Президент Ильхам Алиев ввел комплекс в действие.

11:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву, возведенному в центре города Нахчыван.

Как передает Oxu.Az, председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах по благоустройству территории вокруг памятника.

10:55

В рамках визита в Нахчыванскую автономную республику президент Ильхам Алиев принял участие в открытие проекта «Реконструкции системы водоснабжения и канализации Шарура и близлежащих сел».

Как передает Oxu.Az, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе в рамках проекта.

Было отмечено, что 13 тыс. 500 человек в городе Шарур, селе Махмудкенд и в некоторой части села Зейва круглосуточно будут обеспечены отвечающим стандартам Всемирной Организации Здравоохранения питьевой водой.

После этого президент нажал на кнопку, символизирующую открытие первого этапа проекта «Реконструкции системы водоснабжения и канализации Шарура и близлежащих сел».

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

10:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает Oxu.Az, главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

В аэропорту в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.