Эрдоган обсудил с папой римским эскалацию в секторе Газа

2018-05-16 19:51 | www.trend.az | 5

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с папой римским Франциском эскалацию напряженности в секторе Газа и созываемый Анкарой в этой связи чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

"Наш президент провел телефонные переговоры с папой римским, обсудив эскалацию насилия в секторе Газа. Эрдоган отметил, что бесчеловечные атаки на палестинских демонстрантов являются позорными, и сообщил Франциску о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим. В ходе беседы было подчеркнуто, что нельзя оставаться безучастным к нарушениям прав палестинцев", - сообщил источник.

По его словам, Эрдоган заявил своему собеседнику о неприемлемости изменения статуса Иерусалима, который значим для трех мировых религий.

Со своей стороны, Франциск выразил глубокую скорбь из-за событий в секторе Газа, а также отметил необходимость сохранения особого статуса Иерусалима и действий мирового сообщества в этом направлении, добавил источник.