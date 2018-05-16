Международный центр ознакомился с успехами гражданской авиации - ФОТО

2018-05-16 19:30 | www.oxu.az | 8

Баку с рабочим визитом посетила делегация Центра Управления воздушным пространством Европейского региона (Network Manager Operations Centre - NMOC), возглавляемая директором центра Джо Султана.

Как передает Oxu.Az, в рамках визита гости ознакомились с объектами гражданской авиации Азербайджана, включая Управление воздушного движения «Азераэронавигация» и новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1), недавно получивший от аудиторской компании SkyTrax максимальную оценку «5 Звезд».

Большой интерес руководства NMOC вызвал новый Центр эффективности использования воздушного пространства (ASEC), являющимся ключевым связующим узлом при планировании потоков воздушного движения.

Благодаря этому центру Азербайджан играет роль стратегического партнера Евроконтроля при планировании потоков.

В этот же день состоялась встреча президента «Азербайджанских авиалиний» Джахангира Аскерова и директора NMOC Джо Султана.

По словам Джахангира Аскерова, в результате проводимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым успешной последовательной политики, за последнее десятилетие значительно возросла роль Азербайджана как транзитного государства.

Данное развитие наблюдается и в транзитных потоках воздушных судов, использующих воздушное пространство Азербайджана.

На встрече было отмечено, что на сегодняшний день гражданская авиация Азербайджана использует передовое оборудование, в том числе и в области аэронавигационного оснащения.

Ежегодно над территорией Азербайджанской Республики осуществляется более 90 тысяч транзитных пролетов.

В свою очередь, Джо Султана высоко оценил достигнутые результаты гражданской авиации Азербайджана.

Он отметил, что стратегическое расположение и уровень обеспечения аэронавигации делает Азербайджан привлекательным для Европейской организации планирования потоков и позволит в ближайшие годы увеличить количество транзитных рейсов между Европой и Азией.

Отметим, что в соответствии с резолюцией Европейской Комиссии, NMOC делегированы полномочия организации воздушного пространства, координация слотов в европейских аэропортах и управление потоками воздушного движения над территорией 41 европейского государства, подчиненного Евроконтролю (Eurocontrol), а также над Марокко и Азербайджаном.

NMOC планирует и контролирует свыше 27 тысяч полетов ежесуточно и свыше 1 миллиона полетов ежегодно.