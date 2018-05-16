Президент Ильхам Алиев ознакомился с XXIV Азербайджанской международной продовольственной выставкой (ФОТО) (версия 2)

2018-05-16 20:05 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился в Баку с XXIV Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности World Food Azerbaijan-2018, XII Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro-2018 и Каспийской международной выставкой «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» Ipack Caspian 2018.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о выставках.

Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом количество участников выставок World Food Azerbaijan-2018 и Caspian Agro-2018, а также экспозиционная площадь увеличились на 12 процентов. В выставках, размещенных в двух залах и на внешних площадках Бакинского экспо-центра, принимают участие 402 компании из 34 стран, 70 процентов из них – иностранные компании, а 30 процентов – местные производители и дистрибьюторы. Участие компаний большими национальными группами при поддержке торгово-промышленных палат этих стран стало визитной карточкой выставки. В этом году в выставках принимают участие 12 национальных и региональных групп из 10 стран мира.

Президент Ильхам Алиев посмотрел представленные на выставке стенды.

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