Санкции ПАСЕ никак не ограничат деятельность азербайджанской делегации - Самед Сеидов (версия 2)

2018-05-16 20:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Санкции ПАСЕ никак не ограничат деятельность азербайджанской делегации или главы делегации.

Об этом в среду сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов.

Сеидов подчеркнул, что согласно этим санкциям глава азербайджанской делегации в течение двух лет не может быть президентом ПАСЕ, а также принимать участие в наблюдательной миссии.

"В последний раз я принимал участие в наблюдательной миссии ПАСЕ 10 лет тому назад. То есть, как видно, санкции никак не ограничивают нашу деятельность. Наоборот, мы в дальнейшем еще больше усилим нашу деятельность в ПАСЕ, будем вести еще более активную деятельность по разоблачению антиазербайджанских сил", - добавил Сеидов.

Отметим, что по итогам слушаний, проведенных во вторник в Париже, Комитет ПАСЕ по процедурным правилам принял решение о санкциях в отношении четырех членов ПАСЕ, имена которых были упомянуты в ранее опубликованном отчете Независимого следственного органа о коррупции в организации.

Согласно решению Комитета ПАСЕ по процедурным правилам, санкции применены в отношении Педро Аграмунта (Испания) - сроком на десять лет, Сезара Флорина Преды (Румыния), Самеда Сеидова (Азербайджан) и Хорди Ксуклы (Испания) - сроком на два года.

Вышеупомянутые лица останутся членами ПАСЕ и будут иметь право на выступления.

В течение периода санкций они не смогут выступать в качестве докладчика или наблюдателя на выборах и не смогут быть председателем или зампредседателя какого-либо комитета или подкомитета или выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ассамблеи.

Они также не смогут представлять ассамблею или ее комитеты на каких-либо мероприятиях третьих сторон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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