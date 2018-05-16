Трамп: “Северная Корея не сообщала об отмене саммита в Сингапуре”

2018-05-16 20:52 | www.apa.az | 6

США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нас вообще не уведомляли, мы должны посмотреть. Мы ничего не видели, мы ничего не слышали. Мы посмотрим, что произойдет", сказал Трамп.

Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.