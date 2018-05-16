В Исландии призвали бойкотировать Евровидение в Израиле

2018-05-16 19:47 | www.oxu.az | 7

В Исландии создали петицию, призывающую бойкотировать Евровидение в Израиле.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Укринформ, документ подписали более 15 тысяч человек.

«В Исландии за двое суток более 15 тысяч человек подписали петицию с призывом бойкотировать Евровидение-2019 в Израиле», - отмечено в тексте петиции.

Также отмечается, что Израиль нарушает права палестинцев, а потому Исландия не должна принимать участие в Евровидении, запланированном на следующий год в Израиле.

Напомним, в Евровидении-2018 победила израильская исполнительница Нетта Барзилай.

А.Б.

