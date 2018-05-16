МИД Люксембурга вызвал посла Израиля

2018-05-16 20:00 | www.oxu.az | 8

Министерство иностранных дел Люксембурга вызвало посла Израиля в связи с «недопустимыми актами насилия» в секторе Газа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте ведомства.

«После неприемлемого насилия, недавно совершенного в секторе Газа, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение вызвать посла Израиля в МИД», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Люксембург решительно осуждает непропорциональное применение силы против гражданских лиц и призывает к проведению независимого международного расследования.

А.Б.

