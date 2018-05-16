В сенате Чехии обвинили Земана в выдаче неверных данных о химоружии

2018-05-16 20:26 | www.trend.az | 7

Президент Милош Земан в своем заявлении о производстве химоружия в Чехии привел неправдивые данные, заявил в среду журналистам по итогам заседания глава комитета по обороне, безопасности и международным делам сената Франтишек Бублан, передает РИА Новости.

Земан в телевыступлении 3 мая заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичком". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.

"Так, как это изложил господин президент, он изложил неправдиво, потому что предоставленные ему информации говорили (об отравляющем веществе) немного иначе. Там не было никаких различий, о которых упомянул президент", - сказал Бублан, добавив, что возглавляемый им сенатский комитет подробно ознакомился с материалами, предоставленными Земану Службой безопасности и информации (СБИ, контрразведка), и военной разведкой.

Разглашением полученных от спецслужб сведений Земан, к тому же, поставил под угрозу интересы безопасности страны, подчеркнул Бублан.