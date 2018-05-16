Буффон завершит карьеру

2018-05-16 20:20 | www.oxu.az | 7
Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.
Как передает Oxu.Az, об этом изданию Juvenews рассказал агент голкипера Сильвано Мартино.
«Это не будет прощанием с [Франческо] Тотти, такие вещи присущи стилю Рима.
Я скорее ожидаю схожести с прощанием с [Алессандро] Дель Пьеро. В этот день будет много слез, но все будут сдержанными.
Мне было приятно сопровождать величайшего вратаря в истории футбола», - заявил Мартино.
Агент добавил, что о дальнейших деталях Буффон сообщит на пресс-конференции 17 мая.
Последний матч «Ювентуса» в сезоне состоится 19 мая. Команда встретится с «Вероной» в рамках заключительного тура чемпионата Италии.
В конце апреля Infobae сообщало, что Буффон собирается уйти из «Ювентуса» в аргентинский «Бока Хуниорс».
По информации издания, аргентинцы предлагали голкиперу контракт на 2,5 миллиона евро.
Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года.
Он дебютировал на профессиональном уровне в 1995 году в составе «Пармы», цвета которой защищал вплоть до перехода в туринский клуб.
Буффон - десятикратный чемпион Италии и чемпион мира в составе сборной Италии.