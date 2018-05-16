Буффон завершит карьеру

2018-05-16 20:20 | www.oxu.az | 7

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

Как передает Oxu.Az, об этом изданию Juvenews рассказал агент голкипера Сильвано Мартино.

«Это не будет прощанием с [Франческо] Тотти, такие вещи присущи стилю Рима.

Я скорее ожидаю схожести с прощанием с [Алессандро] Дель Пьеро. В этот день будет много слез, но все будут сдержанными.

Мне было приятно сопровождать величайшего вратаря в истории футбола», - заявил Мартино.

Агент добавил, что о дальнейших деталях Буффон сообщит на пресс-конференции 17 мая.

Последний матч «Ювентуса» в сезоне состоится 19 мая. Команда встретится с «Вероной» в рамках заключительного тура чемпионата Италии.

В конце апреля Infobae сообщало, что Буффон собирается уйти из «Ювентуса» в аргентинский «Бока Хуниорс».

По информации издания, аргентинцы предлагали голкиперу контракт на 2,5 миллиона евро.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года.

Он дебютировал на профессиональном уровне в 1995 году в составе «Пармы», цвета которой защищал вплоть до перехода в туринский клуб.

Буффон - десятикратный чемпион Италии и чемпион мира в составе сборной Италии.

А.Б.

