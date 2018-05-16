Сенат США пообещал «грязный» отчет по Трампу

2018-05-16 20:40 | www.oxu.az | 8

Группа представителей Сената США опубликовала документы по встрече представителей избирательной кампании Трампа и российской делегации, состояшейся в июне 2016 года в Trump Tower, пообещав вытащить на свет «политическую грязь».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, отчет на 2500 страниц включает в себя также показания старшего сына Дональда Трампа о его встрече с независимым российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Данная встреча является предметом расследования, проводимого Минюстом США в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Также в отчет вошли показания четырех других лиц, присутствовавших на пресловутой встрече 9 июня в Trump Tower.

А.Б.

