Минэкологии о причине проседания на Баиловском склоне в Баку

2018-05-16 20:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проседание почвы в жилом массиве Баилово в Сабаильском районе Баку произошло в результате техногенных, а не естественных факторов.

Об этом в среду сказал Trend начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Шахмирза Сафаров.

«Естественный уклон составляет 35-40 градусов. На склоне, разрезанном террасами, затем были возведены дома - «самостройки». В результате этого склон был перегружен, его устойчивость ослабла, из линий коммуникаций просочилась вода, начался процесс размыва грунта», - сказал Сафаров.

По его словам, все это привело к обвалам и проседанию на данном участке. В целом, добавил Сафаров, данный участок считается местом, подверженным влиянию экзогенных процессов, таких как оползни, обвалы и проседание.