Президент Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии

2018-05-16 20:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Норвегии Харальда V.

"От своего имени и от имени азербайджанского народа поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Королевства Норвегия - Дня Конституции. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Норвегии - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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