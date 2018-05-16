Прямой эфир из «роскошной» тюремной камеры - ВИДЕО

2018-05-16 21:20 | www.oxu.az | 7

Юсуф Адемола (Yusuf Ademola) вышел в прямой эфир в Instagram, где показал свои эксклюзивные условия содержания в одной из британских тюрем.

Мужчина был осужден в декабре 2017 года на 12 лет за незаконное хранение оружия, передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

27-летний преступник использовал незаконно пронесенный на территорию тюрьмы мобильный телефон: с его помощью он связался с блогершей Алией Марией Би (Aliyah Maria Bee), которая вывела его в прямой эфир.

Стрим длился 17 минут и собрал более 700 зрителей.

За это время Адемола успел неоднократно похвастаться своей роскошной жизнью за решеткой: он показал свои дизайнерские часы, золотые украшения и даже игровую приставку PlayStation, которые ему позволяют хранить непосредственно в камере.

Со слов Би, камера Адемолы выглядела существенно больше, чем комнаты в стандартных общежитиях.

Пресс-секретарь тюрьмы HMP Pentonville заявил, что такое поведение осужденных неприемлемо и контент будет удален из социальных сетей:

«Любой, кто нарушает тюремные правила, дольше находится за решеткой», - заключил он.

По информации издания, Адемола был счастлив попасть в тюрьму: его родственники сообщали, что осужденный ненавидел жизнь на свободе.

А.Б.

