В Европарламенте сообщили, что Цукерберг согласился приехать на слушания

2018-05-16 20:48 | www.trend.az | 7

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг согласился приехать на слушания в Европарламент для обсуждения последствий скандала с утечкой данных пользователей соцсети, сообщил в среду спикер ЕП Антонио Таяни, передает РИА Новости.

Приглашение Цукербергу было направлено еще в конце марта. В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение компании Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных пользователей.

"Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг принял приглашение Европейского парламента и прибудет в Брюссель", - сообщил спикер, уточнив, что это может произойти, возможно, уже на следующей неделе.