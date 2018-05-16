Эрдоган: “Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим”

2018-05-16 23:25 | www.apa.az | 3

Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим.

Как передает АПА, об этом, как сообщает телеканал Haberturk, турецкий лидер заявил во время ифтара, вечерней трапезы в дни священного для мусульман поста Рамадан.

"Палестинцы вновь подверглись репрессиям. Мы продолжим помогать нашим палестинским братьям всеми возможными силами. Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим, - сказал он. - Если действия Израиля позволительны, то мир погрузится в хаос, в котором правит бандитизм".

Эрдоган также подверг критике ООН на фоне событий в секторе Газа. "ООН исчерпана и истощена. Эта организация развалилась. Мы не смогли добраться до генсека ООН", - сказал он.