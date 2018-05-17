Определился победитель Лиги Европы УЕФА

2018-05-17 00:39 | www.apa.az | 2

В финальном матче Лиги Европы встречались французский «Марсель» и испанский «Атлетико».

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com”, встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась уверенной победой «матрасников» со счётом 3:0.

На 21-й минуте «Атлетико» вышел вперёд в счёте благодаря точному удару форварда Антуана Гризманна, который отличился после передачи от полузащитника Габи. В самом начале второго тайма подопечным Диего Симеоне удалось удвоить своё преимущество. Всё тот же Гризманн оформил дубль, забив после результативной передачи от хавбека Коке. В концовке встречи «матрасники» забили ещё один гол, который записал на свой счёт Габи. В эпизоде с третьим голом результативной передачей снова отметился Коке.

Таким образом, «Атлетико» в третий раз в истории Лиги Европы стал победителем турнира.