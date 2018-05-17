В Каире пройдет экстренное заседание ЛАГ

2018-05-17 01:36 | www.apa.az | 5

Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в четверг экстренное заседание на уровне глав МИД в штаб-квартире организации в Каире

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, на заседании будет обсуждаться ситуации вокруг Иерусалима, а также положения дел на палестинских территориях после массовых акций протеста.

Встреча пройдет по инициативе Саудовской Аравии, которая председательствует в ЛАГ в настоящее время.

В среду в египетской столице прошло предварительное совещание ЛАГ на уровне постоянных представителей, на котором был согласован проект резолюции. Утвердить этот проект должны будут министры. При этом арабские дипломаты не стали раскрывать содержание проект резолюции, основные заседания проходили в закрытом для СМИ режиме.