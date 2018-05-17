Хикмет Гаджиев: “МИД Армении продолжает демонстрировать деструктивную позицию”

2018-05-17 02:43 | www.apa.az | 6

“Когда в Армении в результате политического кризиса произошла смена власти, азербайджанская сторона заявила, что если в этой стране к власти придут политические силы со здоровым мышлением, то в урегулировании конфликта можно добиться подвижек. Но, видимо, охлократический режим Армении намерен повторять ошибки предыдущего режима”.

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на заявление Министерства иностранных дел Армении, Хикмет Гаджиев сказал: “На фоне заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ после парижской встречи и заявления министра иностранных дел Азербайджана МИД Армении продолжает демонстрировать деструктивную позицию. Если по инструкции нового министра иностранных дел пресс-секретарь, являющийся элементом режима Саргсяна, выступает с таким абсурдным заявлением, то можно с уверенностью сказать, что Армению ожидает та же участь. Азербайджан выступает за интенсивные переговоры для продвижения процесса урегулирования конфликта. Попытки внести те или иные нереальные новые элементы могут парализовать весь переговорный процесс. Очень скоро мы увидим, какой путь избрала Армения. Но каждый должен знать, что терпение Азербайджана имеет пределы”.