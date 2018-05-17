Эрдоган: Структура ООН себя исчерпала

2018-05-17 00:10 | www.oxu.az | 5

Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Haberturk, турецкий лидер заявил во время ифтара, вечерней трапезы в дни священного для мусульман поста Рамадан.

«Палестинцы вновь подверглись репрессиям.

Мы продолжим помогать нашим палестинским братьям всеми возможными силами.

Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалимю

Если действия Израиля позволительны, то мир погрузится в хаос, в котором правит бандитизм», - сказал Эрдоган.

Эрдоган также подверг критике ООН на фоне событий в секторе Газа. «ООН исчерпана и истощена. Эта организация развалилась. Мы не смогли добраться до генсека ООН», - сказал он.

А.Б.

