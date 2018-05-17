Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа

2018-05-17 03:30 | www.apa.az | 4

Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба израильской армии в "Твиттере". В сообщении сказано, что данные меры были приняты в ответ на обстрел позиций Израиля – в частности, города Сдерот.

"Несколько минут назад наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа. Четыре из них относятся к военному комплексу террористов, еще три связаны с производством оружия", говорится в сообщении.